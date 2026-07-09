Maharashtra News: शास्त्रीनगर अस्पताल में मारपीट का मामला, डॉक्टर्स के इस्तीफे की बात झूठी, फिर शुरू हुई OPD

KDMC Hospital News: महाराष्ट्र के कल्याण-डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में कुछ दिन पहले हुई मारपीट की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। मरीजों के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच हुई इस झड़प ने डॉक्टरों को इतना सदमा पहुंचाया कि कई दिनों तक सेवाएं प्रभावित रहीं। अब अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि हालात सामान्य हो रहे हैं और ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं।