Maharashtra News: शास्त्रीनगर अस्पताल में मारपीट का मामला, डॉक्टर्स के इस्तीफे की बात झूठी, फिर शुरू हुई OPD

डॉक्टर के साथ मारपीट। (फोटो- आईएएनएस)
KDMC Hospital News: महाराष्ट्र के कल्याण-डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में कुछ दिन पहले हुई मारपीट की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। मरीजों के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच हुई इस झड़प ने डॉक्टरों को इतना सदमा पहुंचाया कि कई दिनों तक सेवाएं प्रभावित रहीं। अब अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि हालात सामान्य हो रहे हैं और ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं।
इस पूरे विवाद और डॉक्टरों के इस्तीफे की अफवाहों पर अब अस्पताल की CMO ने कहा कि हमें किसी डॉक्टर के इस्तीफा देने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमने कुछ डॉक्टरों को आराम करने के लिए कहा है क्योंकि वे सभी काफी तनाव में हैं। डॉ. सादिया ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।
पिछले हफ्ते अस्पताल में हुई इस घटना में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई। गुस्साए परिजनों ने कथित तौर पर डॉक्टरों पर हाथ उठाया, जिसके बाद पूरे अस्पताल में तनाव का माहौल बन गया।
कई डॉक्टरों ने काम करने से मना कर दिया और कुछ ने छुट्टी पर जाने की मांग की। इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया।
इस मामले में डॉ. सादिया ने आगे बताया कि ओपीडी में मरीज फिर से आना शुरू हो गए हैं और जरूरी इलाज मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है क्योंकि वे लगातार मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं।
इस घटना के बाद डॉक्टरों में डर का माहौल था। कई युवा डॉक्टरों ने खुलकर कहा कि जब तक सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, काम करना मुश्किल है।
अस्पताल प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ मरीज और उनके परिजन भी परेशान थे। इलाज के लिए आए लोग बाहर इंतजार करते रहे।
इस बीच, डॉक्टरों के संगठनों ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि सरकारी और निगम अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून लाया जाए।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग