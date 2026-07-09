Messi Controversy: लियोनेल मेसी को लूजर बोलने के बाद Gauahar Khan ने फिर कसा तंज, अर्जेंटीना की जीत के बाद फुटबॉलर का उड़ाया मजाक

Gauahar Khan On Lionel Messi Controversy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच खेले गए विवादित मुकाबले को लेकर शुरू हुई बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। इस विवाद में अब अभिनेत्री गौहर खान ने एक बार फिर फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी पर तंज कसकर सोशल मीडिया पर नई चर्चा छेड़ दी है। इससे पहले भी गौहर मेसी की आलोचना कर चुकी थीं और अब उन्होंने एक वायरल वीडियो शेयर कर अपनी रिएक्श दोहराई है।