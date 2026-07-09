‘आज मेरा अंत है या तुम्हारा’: कोल्हापुर में शक की सनक ने उजाड़ा परिवार, स्टेटस पर हत्या की चेतावनी दी फिर पत्नी को उतार दिया मौत के घाट

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 5 बजे पीड़िता अमृता दीपक कांबले (उम्र 30 वर्ष) अपनी मां के साथ किसी कानूनी काम से वकील से मिलने के लिए एसटी (ST) स्टैंड के पीछे वाले इलाके में आई थी। उसी दौरान आरोपी दीपक भी वहां धमक गया। देखते ही देखते दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। गुस्से में पागल हो चुके दीपक ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और सरेबाजार अमृता पर टूट पड़ा। उसने अमृता के चेहरे और गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार किए। हमला इतना भयानक था कि अमृता खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ी। आसमान से बरसती भारी बारिश के बीच सड़क पर बहता खून देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।