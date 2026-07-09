वनडे जैसा फोकस, टी-20 जैसी तेजी से फैसले, पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते को क्रिकेट से जोड़ा

PM Narendra Modi - पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं वे CEO फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शामिल हुए। इसी बीच मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की डील हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौतों की घोषणा की। दोनों देशों में व्यापार, ऊर्जा, स्पेस, रक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स आदि क्षेत्र में समझौते हुए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत के संबंधों को क्रिकेट से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम एजेंडे पर वनडे जैसा फोकस रख रहे हैं और टी-20 जैसी तेजी से फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर-जनरल सैम मॉस्टिन से भी मुलाकात की।