Patrika Ground report: असम चुनाव में गुवाहाटी की तीन सीटों का फैसला मारवाड़ी वोटर्स के हाथ

Assam Elections: असम का दिल है गुवाहाटी और इस दिल के करीब है तीन विधानसभा सीट दिसपुर, जालुकबारी और गोवाहटी सेंट्रल। इस बार के चुनाव में इन तीनों सीटों पर दिलचस्प मुकाबलों पर हर किसी की नजर है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जालुकबारी से चुनाव लड़ रहे हैं और छठी बार जीत के लिए मैदान में हैं। पड़ोस की सीट दिसपुर में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए प्रद्युत बोरदोलोई अब त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों के क्षेत्रों में मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, असमिया, हरियाणा व अन्य कई राज्यों से आए हुए लोग रहते हैं। हिन्दी भाषी को यहां प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लेकिन सीटों की जीत मारवाड़ी वोटों के रूझान पर टिकी है। जिस तरह मारवाड़ी होंगे, उसकी गाड़ी पार लग जाएगी।