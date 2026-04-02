‘ओपिनियन पोल’ को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर 2 साल तक की सजा

चुनाव से 48 घंटे पहले एक खामोशी का दौर शुरू होता है जिसे साइलेंस पीरियड कहते हैं। इस दौरान कोई भी ओपिनियन पोल नहीं दिखाया जा सकता, कोई भी नेता TV पर आकर वोट मांगने की अपील नहीं कर सकता और कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा सकती जो किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में जाती हो। यह नियम जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 में लिखा है। और इसे तोड़ने पर धारा 126A के तहत दो साल जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।