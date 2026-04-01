बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले विदेशी मुद्रा का बड़ा जखीरा जब्त, तीन लोग गिरफ्तार

बंगाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई (X)
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को शहर के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन इलाके में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा जब्त की है। इस कार्रवाई में करीब 5 करोड़ रुपये के विदेशी नोट बरामद किए गए हैं और तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।
आयकर विभाग को गोपनीय सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से विदेशी मुद्रा को ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर विभागीय अधिकारी तुरंत पार्क स्ट्रीट इलाके में पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। तलाशी के दौरान 4,75,000 अमेरिकी डॉलर और 3,00,000 थाई भाट बरामद हुए जिनका भारतीय रुपये में क़ीमत लगभग 4,54,82,500 रुपये है।
जांच में यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इतनी बड़ी राशि इन लोगों के पास कैसे आई और इसका स्त्रोत क्या है। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं पाए गए, जो इस धन की वैधता सिद्ध कर सकें। इस कारण आयकर विभाग ने तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद होना ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों, विशेष रूप से आयकर विभाग के साथ बैठकों में वित्तीय लेन-देन और काले धन की तस्करी पर सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया था।
चुनाव आयोग की सक्रिय निगरानी के बीच राज्य में नाका चेकिंग और जांच अभियान भी पिछले कुछ समय से जारी हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में नकदी और संदिग्ध धन जब्त किया जा चुका है। आयकर विभाग की यह बड़ी कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब चुनाव का समय करीब आ रहा है और अवैध धन तथा अनैतिक वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण को प्रमुखता दी जा रही है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 इस बार दो चरणों में होंगे, पहले चरण के चुनाव 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती और नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में 294 विधानसभा सीटें है।
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