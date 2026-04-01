बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले विदेशी मुद्रा का बड़ा जखीरा जब्त, तीन लोग गिरफ्तार

चुनाव आयोग की सक्रिय निगरानी के बीच राज्य में नाका चेकिंग और जांच अभियान भी पिछले कुछ समय से जारी हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में नकदी और संदिग्ध धन जब्त किया जा चुका है। आयकर विभाग की यह बड़ी कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब चुनाव का समय करीब आ रहा है और अवैध धन तथा अनैतिक वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण को प्रमुखता दी जा रही है।