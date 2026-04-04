राहुल गांधी ‘पप्पू’ और गौरव गोगोई ‘छोटा पप्पू’ है – असम सीएम हिमंत सरमा ने दिया विवादित बयान

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और गौरव गोगोई को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू हैं और गौरव गोगोई छोटा पप्पू है। जो लोग कहते हैं कि वे हिमंत बिस्व सरमा को गिरफ्तार करेंगे, उनके लिए यह सँभव नहीं हैं।