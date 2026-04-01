असम चुनाव 2026: दोबारा मैदान में उतरे विधायकों की संपत्ति में 80% उछाल, ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Assam Adr Report: असम में 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को वोटों की गिनती होगी। इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दोबारा चुनाव लड़ रहे विधायकों की संपत्ति को लेकर खुलासा किया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक पिछले पांच सालों में दोबारा चुनाव लड़ रहे विधायकों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है।