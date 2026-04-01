रूस की अमेरिका को दो टूक, भारत जिससे चाहे तेल खरीद सकता है, किसी का कोई दबाव नहीं

भारतीय तेल बाजार को लेकर रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह स्पष्ट कहा है कि भारत के तेल बाजार जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी तरह का दबाव स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत-रूस व्यापार में बाधा डालने की कोशिशें सही तरीका नहीं हैं। रूस ने अमेरिका के उस रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल आयात में कमी की बात कही जा रही थी। अलीपोव ने कहा कि वह भारत- अमेरिका ट्रेड पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी देश पर दबाव डालना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका जानबूझकर भारतीय बाजार में रूस के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है।