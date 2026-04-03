Bengal Elections 2026: AIMIM ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, जानें किसे कहां से दिया टिकट

रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और ममता बनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू है। प्रदेश में ममता बनर्जी ने मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन विकास कुछ नहीं किया। इस दौरान ओवैसी ने यह भी दावा किया कि पिछले 50 वर्षों में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस, वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।