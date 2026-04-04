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घर बैठे अपडेट करें अपना Aadhaar, जानें नए मोबाइल ऐप के दमदार फीचर्स

New Aadhaar App Features: UIDAI का नया आधार ऐप यूजर्स को घर बैठे एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा देता है।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 04, 2026

घर बैठे करें Aadhaar अपडेट (AI Image)

How to Update Details in New Aadhaar App: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया आधार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और फीचर-रिच है। अब आपको आधार कार्ड में बदलाव करवाने के लिए बार-बार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं।

एक साथ मैनेज होंगे 5 आधार

इस नए ऐप में आप एक साथ पूरे परिवार के आधार कार्ड मैनेज कर सकते हैं। ऐप में अधिकतम 5 आधार प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा दी गई है। साथ ही, इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए हाई-लेवल सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की गई है।

घर बैठे आधार में Address कैसे अपडेट करें?

अगर आप अपने आधार कार्ड का पता बदलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में नया आधार ऐप डाउनलोड करें (Google Play Store या Apple App Store से)।
  • ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने आधार नंबर और जरूरी डिटेल्स के साथ लॉग-इन करें।
  • लॉग-इन करने के बाद नीचे दिए गए Services सेक्शन पर क्लिक करें।
  • यहां आपको Address Update का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • अब My Documents ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • अपने नए पते से संबंधित वैध डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • इसके बाद ₹75 का ऑनलाइन पेमेंट करें।
  • कुछ दिनों के अंदर आपका नया पता आधार में अपडेट हो जाएगा।

मोबाइल नंबर कैसे करें अपडेट?

आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया भी काफी आसान है-

  • ऐप में लॉग-इन करने के बाद Services सेक्शन में जाएं।
  • यहां Mobile Number Update ऑप्शन पर टैप करें।
  • अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • अब आपके पुराने और नए दोनों नंबर पर OTP आएगा।
  • दोनों OTP को वेरिफाई करने के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।
  • मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपके पास पुराना और नया दोनों नंबर एक्टिव होने चाहिए।

क्या आधार के नए ऐप में फोटो चेंज कर सकते हैं?

आप आधार कार्ड में अपनी फोटो बदलवा सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है। नए आधार ऐप या वेबसाइट (UIDAI) के माध्यम से केवल अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है, लेकिन फोटो अपडेट के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाकर बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी।

नए आधार ऐप की खासियतें

  • एक ऐप में 5 आधार प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा मिली है।
  • बायोमेट्रिक आधारित सिक्योर लॉग-इन की सुविधा मिलती है।
  • घर बैठे Address और Mobile Number अपडेट कर सकते हैं।
  • यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस।
  • तेज और सुरक्षित सेवाएं।

डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम

नया आधार ऐप डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी और आधार से जुड़े काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक यह ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आज ही करें और इसकी सुविधाओं का लाभ उठाएं।

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Published on:

04 Apr 2026 02:52 pm

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