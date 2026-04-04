घर बैठे अपडेट करें अपना Aadhaar, जानें नए मोबाइल ऐप के दमदार फीचर्स

घर बैठे करें Aadhaar अपडेट (AI Image)
How to Update Details in New Aadhaar App: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया आधार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और फीचर-रिच है। अब आपको आधार कार्ड में बदलाव करवाने के लिए बार-बार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं।
इस नए ऐप में आप एक साथ पूरे परिवार के आधार कार्ड मैनेज कर सकते हैं। ऐप में अधिकतम 5 आधार प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा दी गई है। साथ ही, इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए हाई-लेवल सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की गई है।
अगर आप अपने आधार कार्ड का पता बदलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें-
आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया भी काफी आसान है-
आप आधार कार्ड में अपनी फोटो बदलवा सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है। नए आधार ऐप या वेबसाइट (UIDAI) के माध्यम से केवल अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है, लेकिन फोटो अपडेट के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाकर बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी।
नया आधार ऐप डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी और आधार से जुड़े काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक यह ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आज ही करें और इसकी सुविधाओं का लाभ उठाएं।
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