घर बैठे अपडेट करें अपना Aadhaar, जानें नए मोबाइल ऐप के दमदार फीचर्स

How to Update Details in New Aadhaar App: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया आधार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और फीचर-रिच है। अब आपको आधार कार्ड में बदलाव करवाने के लिए बार-बार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं।