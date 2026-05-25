हावड़ा में चला बुलडोजर, तो भड़कीं ममता बनर्जी: बोलीं- ‘देखती हूं बंदूक में ज्यादा ताकत है या संविधान में’

Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक बार फिर आक्रामक तेवर में नजर आ रही हैं। हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और राज्य में 'बुलडोजर संस्कृति' की दस्तक ने तृणमूल कांग्रेस को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। रविवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र और राज्य की नवगठित भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को 'राज्य आतंकवाद' का नाम देते हुए न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की अपील की है।