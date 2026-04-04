राघव चड्ढा का एक और वीडियो जारी, नए बयान से अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की बढ़ सकती है टेंशन

आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2 अप्रैल को राज्यसभा में अपने नेतृत्व ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया। पार्टी ने वरिष्ठ सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर (उपनेता) के पद से हटा दिया और उनकी जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी। राज्यसभा सचिवालय को लिखे पत्र में AAP ने स्पष्ट किया कि अब चड्ढा को पार्टी की ओर से बोलने का समय न दिया जाए।