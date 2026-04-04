पूर्व हरियाणा आप अध्यक्ष का दावा- अरविंद केजरीवाल के बंगले पर हुई थी राघव चड्ढा की पिटाई, आंख की चोट सही करने गए थे इंग्लैंड

नवीन जयहिंद ने अपने एक्स अकाउंट पर लगभग 2 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा को शीशमहल में बुलाकर अपमानजनक तरीके से पीटा गया था। यह घटना उस समय हुई जब वे AAP में उप-नेता थे। चार वरिष्ठ नेता उस समय मुजूद थे, लेकिन राघव ने अब तक इस मामले का खुलासा नहीं किया। इसी दौरान उनकी आंख में चोट आई, जिसे बाद में इंग्लैंड में ठीक कराया गया। नवीन ने ये भी बताया कि राघव की आंख में चोट लगी थी, तब वे इंग्लैंड गए थे पर लोगों को लगा कि वे हनीमून मनाने गये थे। अब उन्हें यह सारी बातें जनता को बतानी चाहिए।