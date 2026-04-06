गुरु से आगे मत निकलो! सोशल मीडिया पर पोस्ट कर Raghav Chadha ने किस ओर किया इशारा

Raghav Chadha News: राज्य सभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाने के बाद AAP सांसद राघव चड्ढा ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सांसद चड्ढा लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट पर पार्टी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच राघव चड्ढा की एक और पोस्ट सामने आई है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। चड्ढा ने यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है।