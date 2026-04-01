मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के दौरान वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा, असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका

पत्र में सरकार ने कुछ पदाधिकारियों में जवाबदेही की कमी का भी जिक्र किया। उन्होंने संकेत दिया कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनकी अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि के कारण उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। बराक घाटी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संगठनात्मक नियुक्तियां और महत्वपूर्ण फैसले योग्यता व जमीनी योगदान के बजाय अन्य कारकों से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि समितियों के चयन और चुनावी सिफारिशों में सच्चे कार्यकर्ताओं के मेहनत को हमेशा महत्व नहीं दिया जाता।