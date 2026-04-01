एस. जयशंकर के सामने बगावत? मंच छोड़कर क्यों भागीं उम्मीदवार श्रीलेखा? जानें असली वजह

श्रीलेखा के मंच छोड़ने की घटना को पार्टी के अंदरूनी असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा ने इसे छोटी घटना बताते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया। केरल में भाजपा लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूडीएफ के बीच सत्ता के द्वंद्व को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे प्रसंग पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े करते हैं।