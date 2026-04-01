परिंदा भी पर न मार सके, वहां कैसे घुसा अनजान शख्स? जानें किसके जिम्मे है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा

Delhi Assembly Security: दिल्ली विधानसभा परिसर में सोमवार को एक बड़ी सुरक्षा भंग की घटना ने पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। एक अज्ञात व्यक्ति ने मास्क लगाए हुए SUV कार से गेट नंबर 2 की लोहे की बैरियर को तोड़कर जबरन अंदर घुस लिया। कार उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर वाली थी। व्यक्ति स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा, वहां स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकी और फूलों का गुच्छा रखकर तेजी से भाग निकला। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती पर गंभीर सवाल उठ गए हैं।