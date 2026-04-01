इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड को किया तबाह , दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ा

Israel Iran South Pars Attack : इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है, जहां से वापसी मुमकिन नहीं लग रही। इजराइल ने ईरान की आर्थिक नस' पर सीधा वार करते हुए उसके सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट साउथ पार्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। यह वही जगह है जहां से ईरान की आधी से ज्यादा कमाई होती थी। इस हमले के बाद ईरान की सांसें अटक गई हैं और पूरी दुनिया की नजरें अब खाड़ी देशों पर टिकी हैं कि क्या अब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी।