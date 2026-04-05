अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! ‘होर्मुज स्ट्रेट’ से गुजर रहा था इजरायली जहाज, ईरान ने मार गिराया

Iran Strait of Hormuz Attack: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अब हालात और ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, वहीं एक बड़ा हमला सामने आया है। युद्ध के बीच ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उसकी इजाजत के बिना इस रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजर सकता, अब उसने उस चेतावनी को सच कर दिखाया। हालांकि उसने भारत जैसे कई देशों का रास्ता नहीं रोका, उसका कहना था कि होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मन और उसके साथ देने वालों के लिए बंद है।