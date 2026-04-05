STF को मिला था इनपुट, ब्लैक मार्केट में LPG सिलेंडर का चल रहा था खेल

छापेमारी में बरामद सिलेंडर (सोर्स: ANI)
LPG Black Market: उत्तराखंड में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। STF को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साउथ सिविल लाइंस इलाके में छापा मारा गया, जहां से 101 गैस सिलेंडर बरामद किए गए।
बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर अवैध तरीके से जमा कर ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे थे। इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी दिखाया कि घरेलू गैस की कालाबाजारी अभी भी जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (STF) अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट STF ने साउथ सिविल लाइंस इलाके में रेड की और 101 LPG गैस सिलेंडर बरामद किए, जिन्हें गैर-कानूनी तरीके से स्टोर किया गया था। ज़्यादातर ज़ब्त किए गए सिलेंडर ‘इंद्रा गैस’ नाम की कंपनी के हैं। फूड एंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और वह अभी मामले की जांच कर रही है। गैस की लगातार कमी के कारण, जमाखोरों के बारे में इनपुट मिले थे कि वे गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं और उन्हें ब्लैक मार्केट में होटल और ढाबा चलाने वालों को ज़्यादा दामों पर बेच रहे हैं। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, STF टीम ने रुड़की इलाके के साउथ सिविल लाइंस में एक जगह पर रेड की और एक ही जगह से गैर-कानूनी तरीके से स्टोर किए गए 101 गैस सिलेंडर बरामद किए।
असम सरकार ने एलपीजी वितरण में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप में राज्यभर के पांच गैस वितरकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह कार्रवाई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर चलाए जा रहे सघन निगरानी अभियान के तहत की गई है। पश्चिम एशिया के मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के चलते ईंधन आपूर्ति को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। निलंबित किए गए वितरकों में बी.एम. गैस सर्विस, बिस्वानथ गैस डिस्ट्रीब्यूटर, गदाधर गैस सर्विस, के.ए. इंडेन ग्रामीण वितरक और प्रकाश इंडेन एजेंसी शामिल हैं।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने अब एक अहम फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि अब 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ देना जरूरी नहीं होगा। अब लोग सिर्फ कोई वैध पहचान पत्र दिखाकर अपने नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से यह सिलेंडर ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने जैसी स्थितियों से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ऐसे में देश में ईंधन की कमी न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।
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