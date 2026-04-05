STF को मिला था इनपुट, ब्लैक मार्केट में LPG सिलेंडर का चल रहा था खेल

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (STF) अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट STF ने साउथ सिविल लाइंस इलाके में रेड की और 101 LPG गैस सिलेंडर बरामद किए, जिन्हें गैर-कानूनी तरीके से स्टोर किया गया था। ज़्यादातर ज़ब्त किए गए सिलेंडर ‘इंद्रा गैस’ नाम की कंपनी के हैं। फूड एंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और वह अभी मामले की जांच कर रही है। गैस की लगातार कमी के कारण, जमाखोरों के बारे में इनपुट मिले थे कि वे गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं और उन्हें ब्लैक मार्केट में होटल और ढाबा चलाने वालों को ज़्यादा दामों पर बेच रहे हैं। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, STF टीम ने रुड़की इलाके के साउथ सिविल लाइंस में एक जगह पर रेड की और एक ही जगह से गैर-कानूनी तरीके से स्टोर किए गए 101 गैस सिलेंडर बरामद किए।