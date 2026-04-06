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इंसानी बाल से भी पतला! ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

World's Smallest QR Code: ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड तैयार किया है, जो इंसान के बालों से भी पतला है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जानें क्यों है खास?

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 06, 2026

World's Smallest QR Code

World's Smallest QR Code (Image: Guinness World Records/X)

World's Smallest QR Code: क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्यूआर कोड इतना छोटा हो सकता है कि उसे आंखों से देखना भी मुमकिन न हो? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने नैनो-टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा ही अजूबा कर दिखाया है। टीयू विएन (TU Wien) के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा क्यूआर कोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस माइक्रोस्कोपिक कोड की सूक्ष्मता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मोटाई एक इंसानी बाल से भी कई गुना कम है।

कितना छोटा है यह क्यूआर कोड?

वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया यह माइक्रोस्कोपिक क्यूआर कोड महज 1.977 वर्ग माइक्रोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी साइज इतनी छोटी है कि इसे देखने के लिए विशेष माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है।

कैसे तैयार किया गया यह क्यूआर कोड?

इस अनोखे क्यूआर कोड को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एडवांस तकनीक का उपयोग किया है। सबसे पहले क्रोमियम नाइट्राइड की बहुत ही पतली परत तैयार की गई। इसके बाद विशेष किरणों की मदद से उस पर बेहद बारीकी से कटाई की गई। इस प्रक्रिया के जरिए एक अत्यंत सटीक और सूक्ष्म संरचना तैयार की गई। यह तकनीक दिखाती है कि अब विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि बहुत छोटे स्तर पर भी बेहद सटीक काम किया जा सकता है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

इस अनोखी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में भी शामिल किया गया है। गिनीज ने इस क्यूआर कोड को दुनिया का सबसे छोटा क्यूआर कोड मानते हुए आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया है।

क्यों खास है यह उपलब्धि?

यह खोज केवल एक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की तकनीकों के लिए भी बड़ा संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सूक्ष्म तकनीक का उपयोग आगे चलकर कई क्षेत्रों जैसे डेटा को सुरक्षित रखने, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने, चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करने और नए पदार्थों के निर्माण में में किया जा सकता है।

यह छोटा क्यूआर कोड यह भी दिखाता है कि आज की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बहुत ही छोटे स्तर पर भी बेहद सटीक चीजें बनाई जा सकती हैं। इसे नैनो तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जो आने वाले समय में नई संभावनाओं के रास्ते खोल सकती है।

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Mamata Banerjee, Narendra Modi, Khawaja Asif, West Bengal Assembly Elections,

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Published on:

06 Apr 2026 04:45 pm

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