इंसानी बाल से भी पतला! ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

World's Smallest QR Code: क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्यूआर कोड इतना छोटा हो सकता है कि उसे आंखों से देखना भी मुमकिन न हो? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने नैनो-टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा ही अजूबा कर दिखाया है। टीयू विएन (TU Wien) के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा क्यूआर कोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस माइक्रोस्कोपिक कोड की सूक्ष्मता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मोटाई एक इंसानी बाल से भी कई गुना कम है।