अमेरिकी बमबारी में बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, खंडहर बनीं ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज

Iran Israel US Conflict Updates: ईरान की धरती पर मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इस बार निशाना सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं, बल्कि वो जगहें बनी हैं जहां ईरान का भविष्य बन रहा था। तेहरान की मशहूर यूनिवर्सिटीज से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। इस हमले में अब तक 6 मासूम बच्चों समेत 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि एम्बुलेंस पर भी हमले हो रहे हैं और रेस्क्यू करने वाले वॉलिंटियर्स की भी मौत हो गई है।