6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमेरिकी बमबारी में बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, खंडहर बनीं ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज

Iran Israel US Conflict Updates: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। ताजा हवाई हमलों में तेहरान की बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें बच्चों समेत दर्जनों लोगों की मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravendra Mishra

Apr 06, 2026

Iran US War Latest News

Iran Pasteur Institute of Iran attacked (PC-@HKermanpour)

Iran Israel US Conflict Updates: ईरान की धरती पर मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इस बार निशाना सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं, बल्कि वो जगहें बनी हैं जहां ईरान का भविष्य बन रहा था। तेहरान की मशहूर यूनिवर्सिटीज से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। इस हमले में अब तक 6 मासूम बच्चों समेत 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि एम्बुलेंस पर भी हमले हो रहे हैं और रेस्क्यू करने वाले वॉलिंटियर्स की भी मौत हो गई है।

यूनिवर्सिटी कैंपस में गिरे बम

ईरान की शान कही जाने वाली शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) पर हमला हुआ है। ईरान के अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका ने यहां बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। इन हमलों में न सिर्फ लैब और क्लासरूम तबाह हुए, बल्कि कैंपस की मस्जिद को भी भारी नुकसान पंहुचा है। इसी तरह शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी पर भी भारी बमबारी की गई है। ईरान के शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को इस जंग की आग में झोंक दिया गया है।

मासूमों की चीख से दहला ईरान

तबाही का यह सिलसिला सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहा। बहारेस्तान इलाके में भी कई जगह हमले हुए हैं । यहां एक साथ 23 लोगों की लाशें बिछ गईं, जिनमें वो 6 बच्चे भी थे जो शायद अभी जिंदगी का मतलब भी नहीं जानते थे। कोम और बंदर-ए लेंग जैसे शहरों में भी हालात बहुत खराब रहे, जहां कुल 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। शिराज, इस्फहान और कराज जैसे औद्योगिक शहरों पर भी ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। इन हमलों के बीच ईरान ने अपने एक बड़े अधिकारी, IRGC इंटेलिजेंस चीफ सैय्यद माजिद खादेमी को भी खो दिया है।

ट्रम्प की चेतावनी

इस पूरी जंग के पीछे स्ट्रेस पॉइंट बना हुआ है होर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz)। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल सप्लाई होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ लहजे में ईरान को चेतावनी दी है कि या तो वो इस रास्ते को खोल दे या फिर और भी भयानक हमलों के लिए तैयार रहे। दूसरी ओर, ईरान ने भी झुकने से इनकार कर दिया है

एम्बुलेंस भी सुरक्षित नहीं

सूत्रों के अनुसार हालात इतने बदतर हैं कि घायलों को बचाने जा रही एम्बुलेंसों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चार वॉलिंटियर्स की जान जा चुकी है। बिजली घर और गैस प्लांट तबाह होने की वजह से कई शहरों में अंधेरा छा गया है, जिससे आम लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। ईरान और अमेरिका- इजरायल के बीच छिड़ी ये जंग अब केवल दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। इस युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति खतरे में पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

UAE में फंसे हजारों भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें, वीजा छूट खत्म, अब हर दिन लगेगा भारी जुर्माना
भारत
AIR INDIA FLIGHT CANCEL

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Apr 2026 05:23 pm

Published on:

06 Apr 2026 05:22 pm

Hindi News / National News / अमेरिकी बमबारी में बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, खंडहर बनीं ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Asia Crisis: कतर के PM ने एस जयशंकर से की बातचीत, बोले- ‘ईरान के हमले जायज नहीं’, भारत ने की शांति की अपील

West Asia Crisis
राष्ट्रीय

राघव चड्ढा का नाम सुनते ही अंजान बनीं पत्नी परिणीति चोपड़ा, बोलीं- मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं

Parineeti Chopra On Raghav Chadha Controversy
बॉलीवुड

Kerala Election 2026: केरल में इस बार त्रिकोणीय होगा मुकाबला, बीजेपी ने 30 सीटों पर रखा फोकस

Kerala Election 2026, Kerala Assembly Elections 2026, Kerala voting date April 9,
राष्ट्रीय

इंसानी बाल से भी पतला! ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

World's Smallest QR Code
राष्ट्रीय

मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविर में रह रही थी 7 साल की बच्ची, 28 साल के हैवान ने रेप कर मार डाला

Manipur Violence Displaced Girl Sexual Assault Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.