कोलकाता पर पाक की नजर और PM चुप क्यों ? ममता बनर्जी का मोदी पर बड़ा हमला, बोलीं ‘ईंट का जवाब पत्थर से देंगे’

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की रैली का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम कोलकाता पर स्ट्राइक करने की धमकी दी है। उन्होंने सवाल उठाया, जब पीएम रविवार को बंगाल आए, तो उन्होंने इस धमकी पर एक शब्द क्यों नहीं बोला ? पाकिस्तान को कड़ा जवाब क्यों नहीं दिया ? ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में एक नई साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आखिर एक पाकिस्तानी मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई और कहानी है ? उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए साफ कर दिया कि बंगाल की जनता अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी।