अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए की भविष्यवाणी तो भड़क गई TMC, गृह मंत्री को दे दी बड़ी चुनौती

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी से हार जाएंगी। शाह की टिप्पणी के बाद TMC ने करारा जवाब दिया है। TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए अमित शाह को बड़ी चुनौती दी है। कुणाल घोष ने कहा कि अगर हिम्मत है तो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अमित शाह एक दिन के लिए बंगाल में रुकें।

कुणाल घोष ने कहा- हम चाहते हैं कि अमित शाह बंगाल छोड़ने से पहले विधानसभा चुनाव के परिणाम अपनी आंखों से देखें। बंगाल में उनकी निरंतर उपस्थिति भाजपा की संभावनाओं को और खराब ही करेगी। TMC ने केंद्रीय गृह मंत्री को असफल ज्योतिषी बताया। TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम खुद 5 मई को अमित शाह के लिए ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक करवा देंगे।