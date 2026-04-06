Kerala Election 2026: केरल में इस बार त्रिकोणीय होगा मुकाबला, बीजेपी ने 30 सीटों पर रखा फोकस

Kerala Election 2026: केरल में मतदान की तारीख नजदीक आ गई है। प्रदेश की 140 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखने को मिल रहा है। दरअसल, प्रदेश में ज्यादातर चुनाव दो तरफा ही देखने को मिले थे। लेकिन इस बार UDF और LDF के अलावा NDA के कारण चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। चुनावी मैदान में NDA भी पूरी ताकत झोक रही है।