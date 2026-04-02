केरल का ‘किंगमेकर’ कौन? 45% वोट बैंक पर टिकी तीनों दलों की किस्मत

Kerala Assembly Elections 2026: केरल की 140 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। 4 मई को वोटों की गिनती होगी। इस बार प्रदेश की सियासत जटिल समीकरणों के इर्द-गिर्द घूम रही है। राजनीतिक दलों द्वारा हर समुदाय को लुभाने के लिए वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सत्ता की चाबी 45 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी के वोट में छिपी हुई है। माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोट जिस पार्टी को जाता है, उसी की प्रदेश में सरकार बनती है।