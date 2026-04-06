राघव चड्ढा का नाम सुनते ही अंजान बनीं पत्नी परिणीति चोपड़ा, बोलीं- मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं

Parineeti Chopra On Raghav Chadha Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने नए चैट शो और निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब उनसे उनके पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर सवाल किया गया, तो उनका जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। परिणीति ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्हें कोई कुछ नहीं बताता। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।