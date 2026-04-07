पत्नी अनुष्का शर्मा के एक्स बॉयफ्रेंड के कायल हुए विराट कोहली, रणवीर सिंह भी सरेआम कर चुके ‘किंग’ की तारीफ

Virat Kohli Praised Ranveer Singh: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 देखने के बाद जमकर तारीफ की है। रविवार को सीएसके को हराने के बाद किंग कोहली ने सोमवार को पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म देखी। मजे की बात ये है कि विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का के एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। हालांकि विराट से पहले रणवीर भी कई बार किंग कोहली की तारीफ कर चुके हैं।