रामायणम् का सस्पेंस हुआ खत्म! शाहरुख खान के साथ करियर शुरू करने वाली ये एक्ट्रेस बनेगी ‘मंथरा’, देखें फोटोज

एक्ट्रेस शीबा ने फिल्मी करियर की शुरुआत शाहरुख खान की फिल्म 'दिल से' से की थी। इसके बाद वे 'दम लगा के हईशा', 'बधाई हो' और 'गली बॉय' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं, जहां उनके छोटे-छोटे किरदार भी दर्शकों पर गहरा छाप छोड़ने वाले रहे। बता दें, इस वेब सीरीज में भी उन्होंने 'मिर्जापुर' और 'बंदिश बैंडिट्स' जैसी लोकप्रिय सीरीज में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। साल 2022 में उनकी फिल्मों के लिए उन्हें अवॉर्ड नॉमिनेशन भी मिला, जिसने उनके टैलेंट को और बढ़ावा दिया।