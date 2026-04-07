‘उस दिन संगीता- सलमान का ब्रेकअप हो गया’ सोमी अली का खुलासा, बताया फार्महाउस पर क्या हुआ था

सोमी अली ने उस टर्निंग पॉइंट को याद किया जिसने सलमान और संगीता बिजलानी के सालों पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। सोमी ने विक्की ललनानी के पॉडकास्ट में बताया, "मैं उस वक्त विंध्याचल में रह रही थी। एक सुबह मैं और सलमान साथ में नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक संगीता वहां पहुंच गईं। हमें साथ देखकर उन्होंने सलमान को गुस्से में अल्टीमेटम दे दिया- 'या तो उसे चुनो या मुझे'।" सोमी ने आगे कहा कि संगीता का वह हक था और उन्होंने बिल्कुल सही किया था। इसके बाद सलमान ने सोमी को चुना और संगीता के साथ उनका रिश्ता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया।