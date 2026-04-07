7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘उस दिन संगीता- सलमान का ब्रेकअप हो गया’ सोमी अली का खुलासा, बताया फार्महाउस पर क्या हुआ था

Somy Ali Big Revealed How Salman Sangeeta Bijlani breakup: एक समय था जब सलमान खान और संगीता बिजलानी शादी करने वाले थे, कहा जाता है शादी के कार्ड भी छप गए थे। लेकिन अचानक दोने अलग हो गए। अब सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बड़ा कारण बताया है और फार्महाउस का वो किस्सा शेयर किया है जिसके बाद कभी संगीता बिजलानी, सलमान खान के साथ नहीं आईं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 07, 2026

Somy Ali Big Revealed How Salman Sangeeta Bijlani breakup

सोमी अली ने सलमान-संगीता के ब्रेकअप पर किया खुलासा

Somy Ali Big Revealed How Salman Khan And Sangeeta Bijlani:बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की निजी जिंदगी हमेशा से ही किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह रही है। हाल ही में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने एक इंटरव्यू में अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलटते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोमी ने न केवल सलमान और संगीता बिजलानी के ब्रेकअप का बड़ा कारण बताया है बल्कि अपनी भूमिका को भी स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे मामलों में हमेशा उंगली सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों उठाई जाती है?

कैसे खत्म हुआ सलमान-संगीता का रिश्ता (Somy Ali Big Revealed How Salman Sangeeta Bijlani breakup)

सोमी अली ने उस टर्निंग पॉइंट को याद किया जिसने सलमान और संगीता बिजलानी के सालों पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। सोमी ने विक्की ललनानी के पॉडकास्ट में बताया, "मैं उस वक्त विंध्याचल में रह रही थी। एक सुबह मैं और सलमान साथ में नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक संगीता वहां पहुंच गईं। हमें साथ देखकर उन्होंने सलमान को गुस्से में अल्टीमेटम दे दिया- 'या तो उसे चुनो या मुझे'।" सोमी ने आगे कहा कि संगीता का वह हक था और उन्होंने बिल्कुल सही किया था। इसके बाद सलमान ने सोमी को चुना और संगीता के साथ उनका रिश्ता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया।

मैं महज 16 साल की थी- सोमी अली (Somy Ali Big Revealed On Salman khan)

जब सोमी से पूछा गया कि क्या उन्हें एक हंसता-खेलता रिश्ता तोड़ने का दुख है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, "आज मैं मानती हूं कि मैंने गलत किया, मैं एक शादी और एक गहरा रिश्ता तोड़ रही थी। लेकिन उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूं। मैं महज 16 साल की थी और नौवीं क्लास छोड़कर अमेरिका से सिर्फ सलमान के लिए इंडिया आई थी। मुझे लगा कि भगवान मेरे साथ है और मेरा सपना सच हो रहा है।"

सोमी ने समाज की सोच पर प्रहार करते हुए कहा कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। उन्होंने सवाल किया, "हमेशा औरत को ही दोष क्यों दिया जाता है? आदमी भी उतना ही जिम्मेदार होता है। मैं 16 की थी, मुझमें अकल नहीं थी, लेकिन सलमान तो 27 साल के थे, उन्हें तो समझ होनी चाहिए थी।"

सच्चाई जो आज भी सलमान नहीं जानते

सोमी ने इंटरव्यू के दौरान एक दिलचस्प बात और साझा की। उन्होंने बताया कि ब्रेकअप के बाद सलमान अक्सर उनसे उनके दूसरे रिश्तों के बारे में सवाल करते थे। सलमान जानना चाहते थे कि सोमी ने किसी खास व्यक्ति के साथ रिश्ता क्यों रखा। सोमी ने मुस्कुराते हुए कहा, "सलमान को आज तक उस इंसान की असलियत और पूरी सच्चाई नहीं पता है। वह आज भी अंधेरे में हैं।"

सोमी अली का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे सोमी की हिम्मत मान रहे हैं कि उन्होंने सालों बाद अपनी गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है। फिलहाल, सलमान खान की ओर से इस पुरानी कहानी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

परिणीति चोपड़ा से शादी पड़ी भारी?, राघव चड्ढा की छुट्टी पर कुमार विश्वास की ‘भविष्यवाणी’ हुई वायरल
बॉलीवुड
kumar vishawas Prediction his marriage with actress pareeneeti chopra AAP not digest his popularity

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Apr 2026 09:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘उस दिन संगीता- सलमान का ब्रेकअप हो गया’ सोमी अली का खुलासा, बताया फार्महाउस पर क्या हुआ था

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रामायणम् का सस्पेंस हुआ खत्म! शाहरुख खान के साथ करियर शुरू करने वाली ये एक्ट्रेस बनेगी ‘मंथरा’, देखें फोटोज

रामायणम् का सस्पेंस हुआ खत्म! शाहरुख खान के साथ करियर शुरू करने वाली ये एक्ट्रेस बनेगी 'मंथरा', देखें फोटोज
बॉलीवुड

आदित्य धर ने विराट-अनुष्का के ‘धुरंधर 2’ रिव्यू पर दिया रिएक्शन, बोले- यकीन नहीं हो रहा

Virat Kohli anushka review Dhurandhar 2 Aditya Dhar Big reaction said cannot believe this is happening
बॉलीवुड

पत्नी अनुष्का शर्मा के एक्स बॉयफ्रेंड के कायल हुए विराट कोहली, रणवीर सिंह भी सरेआम कर चुके ‘किंग’ की तारीफ

Virat Kohli Praised Ranveer Singh
बॉलीवुड

‘सेट पर को-स्टार्स से इनसिक्योर रहते थे रणवीर सिंह और आर माधवन? ‘धुरंधर 2’ एक्टर मानव गोहिल ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Actor Manav Gohil
बॉलीवुड

विराट कोहली ने ‘धुरंधर 2’ की तारीफ में पढ़े कसीदें, फिल्म देखने के बाद रणवीर सिंह पर कही ये बात

Virat Kohli Praised Dhurandhar 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.