आदित्य धर ने विराट-अनुष्का के ‘धुरंधर 2’ रिव्यू पर दिया रिएक्शन, बोले- यकीन नहीं हो रहा

विराट कोहली, जो खुद अपनी आक्रामकता और जुनून के लिए जाने जाते हैं, ने 'धुरंधर 2' को भारत का अब तक का सबसे "अनोखा सिनेमाई अनुभव" बताया था। विराट की इस तारीफ पर आदित्य धर ने जवाब देते हुए लिखा, "वाओ विराट! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सच में हो रहा है। मैं तुम्हारा अंडर-19 के दिनों से ही बहुत बड़ा फैन रहा हूं। जब अपनी पीढ़ी का कोई महान दिग्गज आपकी मेहनत को सराहता है, तो वह अहसास शब्दों से काफी अलग होता है।" आदित्य ने आगे कहा कि जिस तरह विराट मैदान पर देश का गौरव बढ़ाते हैं, वह भी अपनी फिल्मों के जरिए भारत को गर्व महसूस कराने की कोशिश जारी रखेंगे।