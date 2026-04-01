अक्षय कुमार ने फिर की राजपाल यादव की बेइज्जती? कॉमेडियन पर मजाक पड़ा भारी, लोगों ने निकाली भड़ास

Akshay Kumar Funny Comment On Rajpal Yadav: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार हमेशा अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अक्षय हर इवेंट पर किसी ना किसी फनी कमेंट की वजह से सुर्खियों में आ ही जाते हैं। अब हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जब उन्होंने फिल्म भूत बंगला में साथ काम करने वाले एक्टर राजपाल यादव को लेकर मजाक में एक कमेंट कर दिया। हालांकि इस कमेंट को लेकर अक्षय पर अब लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।