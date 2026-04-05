‘देश के अगले प्रधानमंत्री हैं राघव चड्ढा’, परिणीति चोपड़ा के पोस्ट पर पति ने किया चीयर तो फैंस ने दी बधाई

Raghav Chadha Next Prime Minister Of India (सोर्स- एक्स)
Raghav Chadha Next Prime Minister Of India: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने की खबरों के बीच अब उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक हल्का-फुल्का लेकिन चर्चित पल सामने आया है। उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के नए शो को लेकर दिया गया उनका भावुक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने नए शो के प्रमोशन में व्यस्त हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों से जुड़ रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने शो से जुड़ा एक पोस्ट साझा किया, जिस पर राघव चड्ढा ने बेहद स्नेहपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व है और वे हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे। उनके इस छोटे लेकिन भावनात्मक कमेंट ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
सोशल मीडिया पर जैसे ही राघव चड्ढा का ये कमेंट सामने आया, यूजर्स ने उस पर जमकर प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इसे एक आदर्श पति का समर्थन बताया, तो कुछ ने इसे राजनीति और फिल्म जगत के बीच मजबूत रिश्ते की मिसाल के रूप में देखा। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ फैंस ने तो इस मौके को राजनीतिक अंदाज में भी बदल दिया और राघव चड्ढा के भविष्य को लेकर बड़े-बड़े कयास लगाने शुरू कर दिए।
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि राघव चड्ढा देश के भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि दूसरे यूजर ने सीधे-सीधे उन्हें इस ‘उपलब्धि’ के लिए अग्रिम बधाई तक दे डाली। हालांकि ये प्रतिक्रियाएं पूरी तरह प्रशंसकों की भावनाएं थीं, लेकिन इससे यह जरूर साफ हो गया कि राघव चड्ढा की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रही है।
फिल्मी दुनिया और राजनीति- दोनों अलग-अलग क्षेत्रों से आने के बावजूद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की साझेदारी अक्सर चर्चा का विषय बनती रहती है। ऐसे में परिणीति के नए प्रोजेक्ट पर राघव का समर्थन एक बार फिर इस बात का संकेत देता है कि दोनों अपने-अपने करियर में एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रियाओं से ये भी साफ है कि यह जोड़ी लोगों के बीच लगातार लोकप्रिय बनी हुई है।
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