‘देश के अगले प्रधानमंत्री हैं राघव चड्ढा’, परिणीति चोपड़ा के पोस्ट पर पति ने किया चीयर तो फैंस ने दी बधाई

Raghav Chadha Next Prime Minister Of India: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने की खबरों के बीच अब उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक हल्का-फुल्का लेकिन चर्चित पल सामने आया है। उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के नए शो को लेकर दिया गया उनका भावुक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।