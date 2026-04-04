तलाक और खालीपन पर सेलिना जेटली ने बयां किया दर्द, भावुक होकर बोलीं- अकेले रोती रही

Celina Jaitly Emotional On Divorce: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों अपने निजी जीवन में कई मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। एक तरफ जहां वह अपने वैवाहिक विवाद और कानूनी लड़ाई का सामना कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक परिस्थितियों ने भी उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया है। इन सबके बीच हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने दर्द, संघर्ष और आत्मविश्वास वापस पाने की कहानी लोगों के साथ साझा की।