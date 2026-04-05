मृणाल ठाकुर को लगी हथकड़ी, पुलिस की गाड़ी में लेकर आए अनुराग कश्यप, ‘डकैत’ के ट्रेलर लॉन्च ने बटोरी सुर्खियां

Mrunal Thakur Handcuff At Dacoit Trailer Launch: फिल्मी सितारों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में ऐसी ही एक घटना ने दर्शकों को चौंका दिया, जब अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और अभिनेता अदिवि शेष एक वायरल वीडियो में हथकड़ी लगाए नजर आए। वीडियो में उनके साथ फिल्म निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप भी दिखाई दिए, जिससे फैंस के बीच कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।