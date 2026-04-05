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मृणाल ठाकुर को लगी हथकड़ी, पुलिस की गाड़ी में लेकर आए अनुराग कश्यप, ‘डकैत’ के ट्रेलर लॉन्च ने बटोरी सुर्खियां

Mrunal Thakur Handcuff Dacoit Trailer Launch: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेत्री मृणाल ठाकुर के हाथ में हथकड़ी नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 04, 2026

Mrunal Thakur Handcuff Dacoit Trailer Launch

Mrunal Thakur Handcuff Dacoit Trailer Launch (सोर्स- @tahirjasus)

Mrunal Thakur Handcuff At Dacoit Trailer Launch: फिल्मी सितारों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में ऐसी ही एक घटना ने दर्शकों को चौंका दिया, जब अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और अभिनेता अदिवि शेष एक वायरल वीडियो में हथकड़ी लगाए नजर आए। वीडियो में उनके साथ फिल्म निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप भी दिखाई दिए, जिससे फैंस के बीच कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

डकैत के ट्रेलर लॉन्च के दौरान का वीडियो (Mrunal Thakur Handcuff At Dacoit Trailer Launch)

दरअसल, ये वीडियो फिल्म 'डकैत' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से जुड़ा हुआ है। इवेंट के दौरान दोनों कलाकारों को पुलिस की मौजूदगी में एक विशेष अंदाज में मंच पर लाया गया, जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगा मानो किसी असली घटना से उनका संबंध हो। लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि यह सब फिल्म के प्रमोशन की एक अनोखी रणनीति का हिस्सा था।

आजकल फिल्मों के प्रचार के लिए निर्माता और कलाकार नए-नए तरीके अपनाते नजर आते हैं। इसी कड़ी में ‘डकैत’ की टीम ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अंदाज चुना। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस की वर्दी पहने कलाकारों की एंट्री और हथकड़ी वाला दृश्य देखकर वहां मौजूद मीडिया और दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई। पैपराजी पेज ताहिर जासूस पर इस वीडियो को शेयर किया गया।

अनुराग कश्यप भी आए नजर (Mrunal Thakur Handcuff At Dacoit Trailer Launch)

इस इवेंट में अनुराग कश्यप की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। वो इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं और उनकी भूमिका को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय बाद उन्हें इस तरह के अलग अंदाज में देखने को लेकर फैंस उत्सुक नजर आ रहे हैं।

कैसा है फिल्म का ट्रेलर (Mrunal Thakur Handcuff At Dacoit Trailer Launch)

फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसमें कहानी दो किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई देती है, जो अपने सपनों की जिंदगी बसाना चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं और दोनों के जीवन में संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। इसके बाद कहानी बदले की भावना और मिशन की ओर बढ़ती नजर आती है, जिससे फिल्म में रोमांच और एक्शन का स्तर काफी ऊंचा दिखाई देता है।

फिल्म की रिलीज डेट

फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दूसरी फिल्मों की रिलीज को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब ये फिल्म अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अपनाए गए इस अलग अंदाज ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।

कुल मिलाकर, ‘डकैत’ के कलाकारों का ये अनोखा प्रमोशनल स्टाइल सफल होता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से फिल्म को जबरदस्त चर्चा मिल रही है और दर्शक अब इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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Updated on:

04 Apr 2026 08:10 pm

Published on:

04 Apr 2026 08:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मृणाल ठाकुर को लगी हथकड़ी, पुलिस की गाड़ी में लेकर आए अनुराग कश्यप, ‘डकैत’ के ट्रेलर लॉन्च ने बटोरी सुर्खियां

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