कोलकाता पर हमले की पाकिस्तान की धमकी पर पीएम मोदी की चुप्पी पर CM ममता ने साधा निशाना, कहा- तुरंत इस्तीफा दें

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि पाकिस्तान द्वारा कोलकाता पर हमले की धमकी के बावजूद उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं कहा? दरअसल, सीएम बनर्जी इन दिनों अपनी प्रत्याशियों के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही हैं।