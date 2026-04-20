राहुल गांधी ने भाजपा पर राज्य में आग लगाने का आरोप लगाया, कहा- मणिपुर हिंसा से हजारों लोग बेघर हो गए

राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा जहां भी संभव हो सत्ता हासिल कर दिल्ली से राज्यों को चलाना चाहती है। उन्होंने कहा, 'जहां भी संभव हो भाजपा सत्ता हासिल करके दिल्ली से राज्यों को चलाना चाहती है। लेकिन तमिलनाडु की जनता से यह सीधे कहने की हिम्मत नहीं है इसलिए उन्होंने एक बार महान राजनीतिक पार्टी पर कब्जा कर लिया।' उन्होंने AIADMK का जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी अब खोखली कवच बन गई है और भ्रष्टाचार के कारण उसका नेतृत्व सरेंडर कर चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा हर राज्य की अपनी परंपरा, भाषा और इतिहास को कमजोर करना चाहती है जबकि कांग्रेस हर राज्य को अपनी आवाज और प्रतिनिधित्व देना चाहती है।