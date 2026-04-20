ट्रंप की आखिरी चेतावनी, ईरान को कड़ा संदेश ‘डील नहीं हुई तो अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी’

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने शनिवार रात टीवी संबोधन में कहा कि वाशिंगटन के साथ प्रगति हुई है लेकिन कई गैप्स हैं और कुछ बुनियादी मुद्दे बाकी हैं। उन्होंने कहा हम अभी अंतिम चर्चा से काफी दूर हैं। गालिबाफ ने साफ किया कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यातायात निश्चित रूप से सीमित रहेगा। ईरान ने शुक्रवार को अस्थायी सीजफायर के बाद स्ट्रेट को खोलने का ऐलान किया था लेकिन ट्रंप की नाकेबंदी जारी रखने के बयान के बाद रविवार को फिर बंद कर दिया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि जब तक अमेरिका बंदरगाहों पर नाकेबंदी नहीं हटाएगा स्ट्रेट बंद रहेगा।