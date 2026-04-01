19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप का सीक्रेट मिशन, हॉर्मुज साफ करने के लिए भेजे समुद्री रोबोट

हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने समुद्री रोबोट और ड्रोन भेज दिए हैं। इसका मकसद ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करना है ताकि व्यापारिक जहाजों का रास्ता फिर से खुल सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 19, 2026

Stranded ships near the Strait of Hormuz

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज। (फोटो: AI)

हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच अमेरिका ने एक नया तरीका अपनाया है। उसकी सेना ने समुद्री रोबोट और ड्रोन भेज दिए हैं ताकि ईरान की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ हो सकें।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर रखा था। अब अमेरिका चाहता है कि व्यापारिक जहाज फिर से आसानी से गुजर सकें।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि सेना मैन और अनमैन्ड दोनों तरीकों से काम कर रही है।

क्यों जरूरी है ये रोबोट मिशन?

हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ता है। ईरान ने यहां माइन्स बिछा दिए थे, जिससे बड़े-बड़े जहाज रुक गए। अमेरिका अब छोटे-छोटे रोबोट भेज रहा है जो पानी के नीचे जाकर माइन्स का पता लगाएंगे। पता चलने के बाद दूसरे रोबोट उन्हें नष्ट भी कर देंगे।

भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। हमारा 60 प्रतिशत से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। अगर रास्ता साफ हो गया तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से बच सकती हैं।

कितनी तेजी से काम होगा?

पूर्व अमेरिकी नेवी एडमिरल केविन डोनेगन ने बताया कि छोटे-छोटे इलाके को अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल से कुछ दिनों में ही साफ किया जा सकता है। हफ्तों लगाने की जरूरत नहीं।

अमेरिकी सेना का कहना है कि पहले रोबोट स्कैनिंग करेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो मैनुअल टीम काम करेगी। इससे नाविकों की जान भी बचती है।

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

हॉर्मुज में कुछ दिन पहले भारत के दो जहाजों पर गोलीबारी हुई थी। उस घटना के बाद ये रोबोट मिशन और भी जरूरी हो गया है। अगर अमेरिका सफल रहा तो भारत को तेल का आयात फिर से सामान्य हो जाएगा।

फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका का ये कदम दिखाता है कि वो होर्मुज को खुला रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आम भारतीय के लिए ये उम्मीद की किरण है कि पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें और महंगाई का बोझ थोड़ा कम हो।

ये भी पढ़ें

होर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने दी धमकी, कहा- कोई जहाज आगे बढ़ा तो बनेगा निशाना
विदेश
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

19 Apr 2026 06:41 pm

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप का सीक्रेट मिशन, हॉर्मुज साफ करने के लिए भेजे समुद्री रोबोट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Iran 2nd round Talks: अमेरिका-ईरान में होगी वार्ता, डोनाल्ड ट्रंप बोले-सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेगी अमेरिकी टीम

Donald Trump
विदेश

ईरान-अमेरिका शांति वार्ता बेनतीजा, होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से गहराया युद्ध का संकट

US-Iran Ceasefire
विदेश

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान ने जारी किया इमरजेंसी अलर्ट

North Korea Missile Test
विदेश

रूसी तेल खरीद छूट पर भड़के वोलोडिमिर जेलेंस्की, बोले- युद्ध के लिए है हर डॉलर

Volodymyr Zelensky
विदेश

नेतन्याहू की कुर्सी पर सबसे बड़ा संकट! इजराइल में बगावत और ट्रंप का 'मास्टरस्ट्रोक'

Benjamin Netanyahu Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.