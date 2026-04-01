डोनाल्ड ट्रंप का सीक्रेट मिशन, हॉर्मुज साफ करने के लिए भेजे समुद्री रोबोट

फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका का ये कदम दिखाता है कि वो होर्मुज को खुला रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आम भारतीय के लिए ये उम्मीद की किरण है कि पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें और महंगाई का बोझ थोड़ा कम हो।