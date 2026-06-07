यूक्रेन के हमले को रूस ने किया फेल, मार गिराए 339 यूक्रेनी ड्रोन्स

रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी, 2022 को युद्ध शुरू हुआ था, जो 4 साल से ज़्यादा समय बीतने के बावजूद भी जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन को घेरते हुए हमला किया था। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से तबाही मच चुकी है। जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। हालांकि रूस ने भी अपने कई सैनिक इस युद्ध में गंवा दिए हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने यूक्रेन में कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyz Zelenskyy) ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात का प्रस्ताव दिया, जिन्होंने फिलहाल के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ आमने-सामने की बैठक की संभावना से इनकार कर दिया।