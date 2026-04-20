बंगाल में तीन भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार, तृणमूल कार्यकर्ता पर गोलीबारी से जुड़ा है मामला

वहीं, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे टीएमसी के अंदरूनी विवाद का परिणाम बताया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि यह घटना गुटबाजी का नतीजा है और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बयानबाजी ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर राज्य में राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घायल टीएमसी कार्यकर्ता का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।