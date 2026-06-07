18 साल के सार्थक की राहुल गांधी ने की तारीफ, बोले- इस बच्चे ने CBI को भी पीछे छोड़ दिया

Rahul Gandhi on CBSE OSM Row: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में गड़बड़ियों को उजागर करने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत की जमकर सराहना की है। राहुल गांधी ने कहा कि सार्थक और उनकी साथी निसर्गा ने वह काम कर दिखाया, जिसे देश के बड़े मीडिया संस्थान और जांच एजेंसियां भी सामने नहीं ला सकीं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और युवाओं की जागरूकता को लोकतंत्र की ताकत बताया है।