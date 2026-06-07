INDIA गठबंधन में बैठक से पहले बढ़ी कलह: सीपीआईएम ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, DMK के तेवर भी सख्त, TMC का रुख क्या?



INDIA गठबंधन की मुश्किलें सिर्फ सीपीआईएम तक सीमित नहीं हैं। डीएमके ने पहले ही बैठक से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। तमिलनाडु की राजनीति में हालिया घटनाक्रम के बाद पार्टी कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। यही वजह है कि डीएमके ने इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। डीएमके के इस कदम को विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में यह INDIA ब्लॉक की प्रमुख सहयोगी पार्टियों में से एक है। दरअसल, चुनाव परिणाम बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय के टीवीके के साथ चली गयी थी।