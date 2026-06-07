7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

INDIA गठबंधन में बैठक से पहले बढ़ी कलह: सीपीआईएम ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, DMK के तेवर भी सख्त, TMC का रुख क्या?

INDIA गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी दलों में मतभेद खुलकर सामने आए हैं। सीपीआईएम ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, डीएमके ने बैठक का बहिष्कार किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी का क्या रुख रहता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 07, 2026

INDIA Alliance parties question each other

INDIA गठबंधन(फोटो: X/ INCIndia)

INDIA Block Meeting: विपक्षी INDIA गठबंधन की सोमवार को नई दिल्ली में होने वाली अहम बैठक से पहले सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक ओर सीपीआईएम ने कांग्रेस के रवैये पर गंभीर आपत्ति जताई है तो दूसरी ओर डीएमके पहले ही बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस के कुछ फैसलों से नाराज नजर आ रही है। ऐसे में बैठक से पहले विपक्षी खेमे में बढ़ती खींचतान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है।

सीपीआईएम ने खरगे को लिखा पत्र


बैठक से ठीक पहले सीपीआई(एम) के महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पत्र में केरल में वामपंथी दलों के खिलाफ कांग्रेस के अभियान और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी कार्रवाई की मांग पर आपत्ति जताई गई है। बताया जा रहा है कि पत्र में यह सवाल भी उठाया गया है कि जब कांग्रेस और वाम दलों के बीच राज्यों में राजनीतिक टकराव जारी है, तब भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के INDIA गठबंधन के घोषित उद्देश्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना कितना संभव होगा।

आपत्तियों के बावजूद बैठक में शामिल होगी सीपीआईएम


कांग्रेस के प्रति नाराजगी के बावजूद सीपीआईएम ने INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद और संसदीय दल के नेता डॉ. जॉन ब्रिटास को बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। इससे संकेत मिलता है कि मतभेदों के बावजूद पार्टी फिलहाल गठबंधन का हिस्सा बनी रहना चाहती है।

DMK पहले ही कर चुकी है बायकॉट का ऐलान


INDIA गठबंधन की मुश्किलें सिर्फ सीपीआईएम तक सीमित नहीं हैं। डीएमके ने पहले ही बैठक से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। तमिलनाडु की राजनीति में हालिया घटनाक्रम के बाद पार्टी कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। यही वजह है कि डीएमके ने इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। डीएमके के इस कदम को विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में यह INDIA ब्लॉक की प्रमुख सहयोगी पार्टियों में से एक है। दरअसल, चुनाव परिणाम बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय के टीवीके के साथ चली गयी थी।

TMC का रुख भी बना चर्चा का विषय


इस बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का रुख अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। ममता बनर्जी इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। हालांकि ममता बनर्जी चुनाव परिणाम के बाद से खुद पार्टी में बागी होते नेताओं से जूझ रही हैं। चुनाव परिणाम से पहले ममता बनर्जी इस गठबंधन को लेकर सहज नहीं थीं, लेकिन अब वो इस बैठक में बिना किसी शर्त के भाग ले रही हैं।

INDIA गठबंधन पर बीजेपी का हमला


विपक्षी गठबंधन में सामने आ रहे मतभेदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी की तरफ कहा गया है कि इस गठबंधन के पास न कोई स्पष्ट मिशन है और न ही कोई विजन। बीजेपी ने दावा किया कि गठबंधन के भीतर लगातार फूट की खबरें सामने आ रही हैं और सहयोगी दलों के बीच भरोसे का संकट दिखाई दे रहा है।

TMC Leader Arrest: साड़ियों के ढेर में छिपा था TMC नेता, चुनावी हिंसा और कमीशन के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Brahmanand Chakraborty

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jun 2026 03:51 pm

Hindi News / National News / INDIA गठबंधन में बैठक से पहले बढ़ी कलह: सीपीआईएम ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, DMK के तेवर भी सख्त, TMC का रुख क्या?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

18 साल के सार्थक की राहुल गांधी ने की तारीफ, बोले- इस बच्चे ने CBI को भी पीछे छोड़ दिया

Rahul Gandhi on CBSE OSM Row
राष्ट्रीय

Minister Laxmi Rajwade: सडक़ पर घायलों को तड़पते देख मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पसीजा दिल, फिर अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल- देखें Video

Minister Laxmi Rajwade
अंबिकापुर

जयशंकर-इंडोनेशिया वार्ता: रक्षा और व्यापार पर बना नया रोडमैप

Foreign Minister S Jaishankar addressing India Indonesia bilateral talks
राष्ट्रीय

अमेरिका में पिज्जा डिलीवरी कर रहे भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या

Hyderabad Man Shot Dead in US
राष्ट्रीय

Cockroach Janata Party Protest: अभिजीत दीपके बोले- शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन

Abhijeet Deepke
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.