LPG Price Hike: ’12 साल में 530 रुपये की लूट, अब सड़क पर क्यों नहीं बैठते भाजपाई ? ‘ गैस महंगी होने पर मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए पूछा कि संसद में पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान जो 41 देशों से ईंधन फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, उनका क्या हुआ? उन्होंने ग्रामीण इलाकों में एलपीजी की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 2025-26 में उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले 5.56 करोड़ परिवारों को एक बार भी सिलेंडर रिफिल नसीब नहीं हुआ। वहीं, 3.30 करोड़ परिवारों ने तो एक बार भी सिलेंडर दुबारा नहीं भरवाया। खरगे ने तंज कसते हुए पूछा कि पश्चिम एशिया संकट से पहले का यह संकट क्या मोदी सरकार की सीधी लूट नहीं है?