‘टांगें तोड़ दूंगा, महीने की सेटिंग कर लो’; क्लाउड किचन मालिक का दिल्ली पुलिस पर प्रताड़ना और रिश्वत मांगने का आरोप

गगनदीप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात करीब 2:30 बजे पुलिस की वर्दी में कुछ लोग किचन में घुसे और काम बंद करने को कहा। गगनदीप ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मदद के लिए 112 नंबर पर कॉल किया, तो पुलिस ने उन्हीं कर्मियों को मदद के लिए भेज दिया जिन्होंने पहले धमकी दी थी। उन्होंने लिखा, 'पीसीआर में आए बीट अधिकारियों ने सीधा जवाब दिया कि 'आप अपनी सेटिंग कर लो, जो देना होता है महीने का वो दो, हम आपकी शिकायत भी दर्ज नहीं करेंगे'।'