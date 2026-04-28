गर्मी का ‘करंट’: एक महीने पहले ही टूटा बिजली की डिमांड का रेकॉर्ड

दरअसल, देश के अधिकांश इलाकों में एकाएक तापमान बढ़ रहा है। खासतौर पर उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में हीटवेव जैसे हालात बन रहे हैं, जिससे एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का इस्तेमाल बढ़ गया है। शहरी इलाकों में कूलिंग लोड तेजी से बढ़ा है, जबकि रात में भी तापमान ऊंचा रहने से मांग कम होने के बजाय बनी रहती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि मई-जून में बिजली की मांग और बढ़ सकती है। फिलहाल अधिकांश हिस्सों में 40 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि मई-जून तक बिजली की मांग करीब 265 से 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। वहीं 2029-30 तक यह मांग 354 गीगावाट से अधिक तक पहुंच सकती है। ऐसे में मौजूदा बढ़त सिर्फ एक सीजनल स्पाइक नहीं, बल्कि बदलते कंजम्पशन पैटर्न का संकेत भी मानी जा रही है।