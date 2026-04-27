‘सत्याग्रह या शराब का आग्रह?’: केजरीवाल द्वारा कोर्ट के बहिष्कार पर भड़कीं एडवोकेट मोनिका अरोड़ा, बोलीं- देश संविधान से चलेगा, मर्जी से नहीं

मोनिका अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल के कदम पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किसी व्यक्ति की पसंद के जज से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि अगर किसी आम आदमी के खिलाफ कोई आदेश आता है तो वह ऊपरी अदालत में अपील करता है, लेकिन केजरीवाल 'खास आदमी' हैं, जो अपील करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोर्ट का बहिष्कार करते हैं। अरोड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल का रवैया “माय वे या हाईवे” जैसा है, जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।