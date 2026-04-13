‘मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं’, केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से हटने की मांग की

Arvind Kejriwal Recusal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस की सुनवाई से हटने की अर्जी दी है। केजरीवाल ने तर्क दिया कि जस्टिस शर्मा भाजपा और आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में चार बार शामिल हो चुकी हैं, जिससे उनके मन में पक्षपात की 'तार्किक आशंका' पैदा होती है। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए न्यायाधीश का वास्तव में पक्षपाती होना जरूरी नहीं है, बल्कि मुवक्किल के मन में इसकी आशंका होना ही केस से हटने का पर्याप्त आधार है।